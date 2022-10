Kompletnie pijany mknął ulicami Jeleniej Góry i uciekał przed policjantami. Pościg zakończył na radiowozie

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 48-letniego mieszkańca Legnicy podejrzewanego o nie zatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie w stanie nietrzeźwości, spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym oraz o spowodowanie kolizji. Ponadto policjanci zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu bolesławieckiego, pasażera pojazdu podejrzewanego o posiadanie narkotyków.

1 października 2022 roku, około godziny 0.10 policjanci na ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze zauważyli pojazd marki BMW na niemieckich numerach rejestracyjnych, którego kierujący na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył i próbował zmienić kierunek jazdy. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne, dźwiękowe i dali kierowcy sygnał do zatrzymania. Ten jednak nie zareagował, tylko przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim. O zdarzeniu powiadomili dyżurnego jeleniogórskiej policji, a do działań włączyły się kolejne patrole. Kierowca uciekając stworzył zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, jechał z dużą prędkością, nie stosował się do sygnalizacji świetlnej, jechał pod prąd, zmuszał innych kierujących do hamowania. Mężczyzna chcąc uniknąć zatrzymania na ul. Jana Pawła II w Jeleniej Górze uderzył w policyjny radiowóz. Został zatrzymany. Kierującym okazał się 48-letni mieszkaniec Legnicy. W trakcie czynności funkcjonariusze wyczuli od niego wyraźną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało ponad 1 promil. Ponadto policjanci zatrzymali 29-letniego pasażera, który jak się okazało posiadał amfetaminę.