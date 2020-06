Mała Japonia – orientalny świat dla całej Rodziny w samym sercu Karkonoszy

Muzeum Małej Japonii. Pod dachami architektury Małej Japonii, które w tym sezonie pokryte zostaną japońską dachówką, znajduje się muzeum poświęcone japońskiej kulturze i historii, ze stałą wystawą „Samuraj, rycerz dawnej Japonii”. Wystawa przenosi zwiedzających do niezwykłego, ulotnego i wysublimowanego jak „płatki kwiatu wiśni” piękna sztuki japońskiej. Prezentuje bogatą kolekcję oręża i zbroi rycerzy dawnej Japonii - samurajów, głównie z epoki EDO (1603-1868). Ekspozycję tworzą oryginalne zabytkowe eksponaty oraz bogaty zbiór replik zbroi wykonanych przez dzisiejszych mistrzów w Polsce i Japonii, przy zachowaniu nadzwyczajnego pietyzmu, w oparciu o oryginalne opisy, rysunki, ryciny. To jedyne muzeum w Polsce z tak bogatą ekspozycją.

Najwyższy plac zabaw na Dolnym Śląsku – wyjątkowa zabawa dla najmłodszych i tych nieco starszych. Na najmłodszych odkrywców i poszukiwaczy przygód czeka tutaj coś szczególnego, czyli Najwyższy Plac Zabaw, jaki nie ma sobie równych, pozwalający na połączenie beztroskiej zabawy z rozwojem sprawności dzieci. To najnowsza atrakcja przy ogrodzie japońskim Siruwia. Zróżnicowane poziomy trud trudności zamontowanych urządzeń pozwalają na przetestowanie swoich umiejętności zarówno nieco starszym, jak i najmłodszym amatorom wyjątkowych wrażeń.

Świat japońskich lalek.

Niezwykłą atrakcją jest również wystawa lalek hina ningyô.

W najprostszej wersji jest to para figurek przedstawiająca cesarza i cesarzową na tle złotego parawanu. W pełnej wersji składa się ona z podestu w kształcie schodów, które zajmuje ok. 17 lalek: damy dworu, muzykanci i ministrowie oraz szereg akcesoriów - od tradycyjnych słodyczy po miniaturowe kwitnące drzewka brzoskwini i meble. Wystawę można oglądać do końca wakacji.