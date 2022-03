Nie złożyłeś jeszcze wniosku o dodatek osłonowy? Możesz to zrobić w MOPS w Jeleniej Górze

Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku o dodatek osłonowy, cały czas masz szansę. Możesz złożyć wymagane dokumenty do 31 października, a dodatek dostaniesz jednym przelewem. Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

- Ceny, które teraz obowiązują dla mnie są nie do przełknięcia. Cały czas zastanawiam się jak zaoszczędzić, martwię się tylko o wydatki. Za gaz dostałam rachunek prawie 1500 zł. To zdecydowanie więcej niż rok temu za ten sam okres rozliczeniowy. A ceny żywności? Paliwa? Ja jestem przerażona- mówi pani Małgorzata Broniewska ze Zgorzelca, mężatka i mama dwójki dzieci.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1) dodatek przysługuje: