Obwodnica Piechowic na ukończeniu. To ważna inwestycja dla mieszkańców i turystów

Obwodnica ma przede wszystkim odciążyć Piechowice oraz Pakoszów od ruchu ciężarówek docierających do miejscowych zakładów przemysłowych.

Nowa droga rozpocznie swój bieg od ronda przy ulicy Jeleniogórskiej oraz Cmentarnej. Następnie zostanie poprowadzona na wschód, przecinając ulicę Polną aż do ulicy Pakoszowskiej, w ciągu której powstanie rondo przy rzece Kamienna.

- Koszt budowy to około 30 mln zł. Obwodnica miasta przede wszystkim odciąży centrum Piechowic oraz Pakoszów od ruchu ciężarówek docierających do miejscowych zakładów przemysłowych. Ułatwi również dojazd do Szklarskiej Poręby oraz dalszą podróż w stronę Czech- informuje Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.