Ogranicz wizyty w Wydziale Komunikacji- apeluje Starosta Jeleniogórski!

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, starosta jeleniogórski apeluje, aby ograniczyć wizyty w urzędzie. Szczególne zasady zostały wprowadzone w przypadku Wydziału Komunikacji.

Osoby chcące załatwić sprawy w Wydziale Komunikacji, będą wpuszczane do budynku Starostwa Powiatowego od godz. 8.00 wyłącznie w grupach 5-6 osobowych (3 os. do rejestracji pojazdów, 2 os. do ewidencji pojazdów i 1 os. do praw jazdy). Godziny wejścia ostatnich grup ustalono na: 14.00 (poniedziałek, wtorek i czwartek) 15.00 (środa) i 13.00 (piątek). Każdorazowo po zakończeniu obsługi pojedynczej grupy osób, zdezynfekowane zostaną wszystkie stanowiska.

W ewidencji pojazdówbędą załatwiane wyłącznie sprawy związane z wydaniem stałego dowodu rejestracyjnego, dopisaniem adnotacji (typu: hak, gaz, VAT, współwłaściciel i inne), odbiorem dowodu zatrzymanego elektronicznie przez Policję, wydaniem zaświadczenia.



Zawiadomień o zbyciu lub nabyciu pojazdów, do odwołania, można dokonywać jedynie za pomocą platformy e-PUAP lub pocztą tradycyjną