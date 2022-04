Piłeś i nie wiesz czy możesz wsiąść za kółko? W komisariatach w Jeleniej Górze sprawdzisz to nowymi alkomatami

Urządzenia do badania stanu trzeźwości zostały zamontowane w Komisariacie I i II Policji w Jeleniej Górze. Kierowcy, którzy mają wątpliwość co do swojego stanu trzeźwości mogą przyjść do komisariatu i samodzielnie takie badanie przeprowadzić. Sprawdzenie jest bezpłatne. Zakup alkomatów o wartości kilku tysięcy złotych został sfinansowany z środków budżetowych Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

- Urządzenia te są bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i eliminowania z ruchu, tych którzy wsiadają za kierownicę pod wpływem alkoholu. Wielu nietrzeźwych kierowców zatrzymywanych przez policję to osoby, które usiadły za kierownicę następnego dnia po wypiciu alkoholu. Większość z nich czuła się na tyle dobrze fizycznie, że zdecydowała się prowadzić auto, nie mając świadomości zagrożenia i łamania prawa- informuje rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, podinsp. Edyta Bagrowska.