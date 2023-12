Powiat Karkonoski: Przesunięcia w budżecie, nagrody i stypendia - co z inwestycjami?

Wysoka Rada ma zaakceptować kolejną obniżkę środków na inwestycje. To się zdarza drugi rok z rzędu - poprzednio zwracała uwagę na to Koalicja Obywatelska będąc w opozycji, a teraz my przejmujemy tę pałeczkę - powiedział Eugeniusz Kleśta, radny Prawa i Sprawiedliwości, który zwracał uwagę na problemy z wykonawstwem inwestycji.