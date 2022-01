Silne wichury i zamiecie śnieżne. Są już pierwsze interwencje strażaków w okolicach Jeleniej Góry

- Dzisiaj o godzinie 5:25 zostaliśmy zadysponowani do powalonego drzewa na ulicy Michałowickiej. Nasi druhowie po przyjeździe na miejsce zdarzenia potwierdzili treść zgłoszenia i przystąpili do usuwania zagrożenia z jezdni. Do remizy wróciliśmy o godzinie 06:38.- poinformowali strażacy z Sobieszowa.