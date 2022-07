W Jeleniej Górze można testować autobus elektryczny!

Rozpoczęły się powtórne testy autobusu elektrycznego MAN Lion’s City E w Jeleniej Górze. Z testowego autobusu elektrycznego można korzystać bezpłatnie. Będzie on obsługiwał linie MZK Jelenia Góra nr 7 i ostatnie kursy linii nr 6.

Testowany autobus to MAN Lion’s City E z napędem elektrycznym to pojazd o długości 12,2 m, wyposażony w 3 pary drzwi, posiadający 74 miejsca w tym 31 siedzących z silnikiem o mocy od 160 kW do 240 kW. Zasilany jest baterią o pojemności 480 kWh wykonaną w technologii NMC, gwarantującą zasięg do 270 km na jednym ładowaniu, przez cały okres życia baterii.