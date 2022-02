Wyjątkowe samochody i niezwykli ludzie. Muzeum Motoryzacji w Jeleniej Górze to jedyne takie miejsce na Dolnym Śląsku

- Na drugim piętrze znajduje się wystawa samochodów. W tej chwili to 42 eksponaty, ale w przyszłym tygodniu dojadą do nas następne. Najstarszy z nich to Ford Model T, który zmotoryzował cały świat. To jeden z tych pojazdów, który wszyscy znają, ale nikt nie widział. Był pierwszym produkowanym seryjnie i można go było kupić za 200 dolarów. To spartańska konstrukcja z brezentowym dachem i bez szyb z boku. Nie posiada hamulców z przodu, bo wówczas nikt nie widział, jak połączyć je ze skręcającymi kołami, ale wyprodukowano 15 mln egzemplarzy tego modelu. Samochód, znajdujący się na wystawie, został kupiony od hrabiego Bartnickiego, który był naszym sąsiadem. Poznaliśmy się na rajdach samochodowych. Hrabia był bardzo nieufny i niechętnie pokazywał należące do niego samochody, ale udało mi się pozyskać jego sympatię, a później odkupić Forda. Po odrestaurowaniu samochód został pokryty 24-karatowym złotem. - wyjaśnia Ryszard Piotrowski.