Wzrosło zagrożenie lawinowe w Karkonoszach. Szlaki są oblodzone. Na szczytach temperatura do -13 stopni. Widoczność znakomita

3. stopień zagrożenia lawinowego w Karkonoszach - co to oznacza

Przypominamy, aby poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych i otwartych trasach narciarskich - apelują goprowcy do turystów.

Karkonoski GOPR ostrzega, że warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Karkonoszy są bardzo trudne. Szlaki są nieprzetarte, mogą występować kilkumetrowe zaspy.

To może doprowadzić do wyzwolenia lawiny, przy małym obciążeniu (np. pojedynczy narciarz), a nawet spowodować samoistne zejście lawin i zsówow co już zdarzyło się m.in w Kotle Szrenickim oraz Kotle Małego Stawu.

