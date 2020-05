Zagraj w grę terenową i poznaj Jelenią Górę! Sprawdź szczegóły! [FILM]

Odkrywaj Jelenią Górę od trochę innej strony i w sposób nieoczywisty. Wraz z autorami projektu aGdzie.to chcemy poprowadzić Was po leśnych ścieżkach i miejscach dawno zapomnianych, unikając zatłoczonych i popularnych tras turystycznych. Wszystko to w formie przystępnej zabawy w orientację. Propozycja pozwala na aktywny odpoczynek na łonie przyrody, odkrywanie nowych miejsc i świetnie spędzenie czasu.

Pierwsza trasa po Jeleniej Górze to eksploracja okolic Góry Sołtysiej. Zasady są proste i szczegółowo opisane na stronie projektu agdzie.to/zasady. Cała zabawa polega na przejściu wszystkich oznakowanych przez twórców punktów trasy wg pobranej i wydrukowanej mapy i przepisanie z oznaczania punktu (kartka formatu A5 z logo projektu) do arkusza weryfikacyjnego trzycyfrowego hasła. Do wyboru są dwa rodzaje trasy: wersja klasyczna ma ok 20km i zajmuje od 3 do 7 godzin (w zależności od tempa marszu). Trasa rodzina, prosta do nawigacji z pięknymi widokami. około 6 km. Należy się jednak spieszyć, bo trasy aktywne będą tylko do 28 czerwca br.