Zanim doczekamy się remontu estakady przy ulicy Jana Pawła II w Jeleniej Górze, obejrzyjcie zdjęcia z jej budowy z lat 90. XX wieku

Do tej pory samorząd jeleniogórski nie miał pieniędzy na remont . Nie dostawał także wsparcia rządowego na ten cel. Teraz pojawiła się szansa, że most nad torami przy ulicy Jana Pawła II zostanie wyremontowany.

Estakada co roku przechodzi pozytywnie obowiązkowe przeglądy bezpieczeństwa. Z uwagi jednak na stan techniczny wymaga remontu. Konieczne prace do przeprowadzenia na obiekcie obejmują remont gzymsów, wymianę nawierzchni jezdni i chodników oraz stref dylatacyjnych. Ocenia się, że remont jednej nitki kosztować będzie 4,5 miliona zł. Miasto wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy do Ministerstwa Infrastruktury