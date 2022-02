Antoni i Lena, ale też Asher i James. Jakie imiona nadawano jeleniogórskim noworodkom w 2021 roku?

Najwięcej dzieci urodziło się we wrześniu w WCSKJ

W 2021 roku w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej urodziło się 1206 dzieci. Na świecie powitano nieco więcej chłopców – było ich 612. Z kolei dziewczynek 594. Najwięcej maluszków, bo aż 113, przyszło na świat we wrześniu. To właśnie w tym miesiącu, zarówno w Polsce, jak i na świecie, rodzi się najwięcej dzieci. Zdaniem specjalistów, na przełomie grudnia i stycznia, czyli w okresie świąteczno-noworocznym pary szczególnie zbliżają się do siebie. Owoce ich miłości przychodzą na świat 9 miesięcy później, właśnie we wrześniu. Dane z jeleniogórskiej porodówki mogą być tego potwierdzeniem. Z kolei najmniej dzieci, bo 81, urodziło się w kwietniu minionego roku.