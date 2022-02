Stylowa kamienica w samym sercu Jeleniej Góry jest na sprzedaż. Cena zwala z nóg!

Stylowa kamienica przy ul. 1 Maja w Jeleniej Górze

Budynek pochodzi z przełomu XIX i XX wieku i jest wpisany do rejestru zabytków.

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz jest w całości podpiwniczony.

Konstrukcja budynku - fundamenty kamiennoceglane, wzmocnienie fundamentów żelbetowe, ściany murowane z kamienia nieregularnego i cegły pełnej, stropy żelbetowe, dach pokryty dachówką karpiówką, okna drewniane. Ogrzewanie centralne - gazowe.

Nieruchomość o powierzchni użytkowej 590m2, posadowiona na działce 345m2 w użytkowaniu wieczystym.

Parter - otwarta przestrzeń ok 60m2 (sala główna, sprzedażowa, recepcja), pomieszczenie/zaplecze ok 26m2, korytarz ok 20m2, toaleta.

Piętro - cztery pomieszczenia biurowe (47m2, 11m2, 23m2, 25m2), holl 13m2, dwie toalety (3,55m2, 4,40m2).

2 piętro - cztery pomieszczenia biurowe (46m2, 22m2, 22m2, 15m2), holl 13m2, dwie toalety (3m2, 3m2)

Poddasze - dwa pomieszczenia biurowe (21m2, 20m2), holl 6m2, toaleta 2,42m2.