Jeleniogórska Karta Miejska. Jakie zasady? Kto skorzysta? Sprawdź!

Jeleniogórska Karta Miejska- co to takiego?

Jeleniogórska Karta Miejska to program oferujący dostęp do szerokiego pakietu zniżek, ulg i uprawnień w zakresie kultury, sportu, edukacji, komunikacji miejskiej, a także zakupów i usług. Korzystać z nich można będzie w instytucjach miejskich oraz u partnerów prywatnych, kupując np. bilet do teatru, na koncert, na basen, opłacając dodatkowe zajęcia czy kursy, w pizzerii, restauracji oraz podczas zakupów w sklepach, i w wielu innych miejscach.

Wiele korzyści w jednym miejscu

Miasto pracuje nad połączeniem Jeleniogórskiej Karty Miejskiej z miesięcznym biletem MZK. Karta będzie również identyfikatorem dla dzieci i młodzieży szkolnej korzystających z darmowych przejazdów. Planowane są też integracje z innymi systemami elektronicznymi funkcjonującymi obecnie w miejskich jednostkach. W efekcie, zamiast wielu plastikowych nośników, wielu kont, korzystając z oferty Miasta i jeleniogórskich instytucji wystarczy jedna - Jeleniogórska Karta Miejska!