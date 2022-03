Już 190 Ukraińców jest w Jeleniej Górze. Będzie ich dużo więcej i zacznie brakować miejsc noclegowych

Opieka szkolna i przedszkolna dla ukraińskich dzieci

Miasto od dziś otwiera dla dzieci ukraińskich możliwość opieki szkolnej i przedszkolnej. Z posiadanych informacji wynika, że to grupa ponad 100 osób, a do szkół zgłosiło się tymczasem tylko dziesięcioro. Kilkanaścioro dzieci wymaga opieki matek, są w wieku do 2 lat, najprawdopodobniej zostaną pod opieką w domach. Jedna z jeleniogórskich firm zadeklarowała sfinansowanie „wyprawek szkolnych” dla ukraińskich uczniów. Ze względu na fakt, że część posługuje się językiem polskim, ale większość nie – przygotowano szkoły, które będą przede wszystkim prowadzić zajęcia z nauki języka, a w innych – gdy nie występuje problem językowy – mali Ukraińcy będą uczestniczyć w zwyczajnych zajęciach.