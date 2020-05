Mała Japonia zaprasza! Przed nami Festiwal Kwitnących Azalii i Rododendronów [FILM/ZDJĘCIA]

Już w najbliższą sobotę w ogrodzie japońskim Siruwia w Przesiece czeka nas prawdziwa feeria barw. Azalie i rododendrony zakwitną w pełni, co będzie można podziwiać podczas VI Festiwalu Kwitnących Azalii i Rododendronów. 2500 sztuk, 80 odmian i cała gama kolorów! Doznania są niesamowite. Festiwal potrwa do 7 czerwca.

Siruwia- ogród japoński w Przesiece, położony jest przy ulicy Brzozowe Wzgórze 38B na wysokości 600 m n.p.m. To nie tylko oaza ciszy i spokoju, ale również przepiękny ogród, po którym spaceruje się z wielką przyjemnością. Stanowi żywy fragment japońskiej kultury. Jest to jedno z niewielu takich miejsc w Polsce. Na powierzchni 1,5 ha znajduje się bogaty zbiór roślin ozdobnych pośród których znajduje się siedem stawów, strumienie oraz 6- metrowy wodospad. Chlubą ogrodu jest duża kolekcja różaneczników - około 600 krzewów, a także roślin iglastych i bylin. Do budowy ogrodu wykorzystano ok. 50000 ton różnorodnego kamienia.