Marzysz o bajkowym domku w Karkonoszach z widokiem na tęczę? To cudeńko może być twoje, jeśli masz wolny milion

Dom w tym roku świętuje swoje 100 urodziny. 109 m² i 15 600 m² działki możesz mieć za 1 090 000 zł.

- Dom znajduje się w przepięknym miejscu na skraju wsi, jest otoczony lasem. Do nieruchomości prowadzi droga gminna, asfaltowa. Nieruchomość ma ogromny potencjał ze względu na położenie, dużą działkę do zagospodarowania i dodatkowe stodoły. Dom jest po remoncie i na dzień dzisiejszy nie wymaga żadnych nakładów. Woda własna ze źródła, oczyszczalnia przydomowa, ogrzewanie kominkiem. Dom z duszą, gustownie odrestaurowany przez właścicieli, którzy włożyli w to sporo serca. - czytamy w ogłoszeniu otodom.pl

Oferta skierowana jest dla kogoś z pasją do starych domów Sudeckich, ceniących sobie ciszę oraz prywatność. Do osób kochających naturę . Miejsce to charakteryzuje się tym, że o każdej porze roku jest piękne.