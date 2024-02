Przegląd prasy z tygodnia 11.02.2024. Co działo się w Jeleniej Górze. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej działa 21 poradni specjalistycznych. Jeszcze do niedawna rejestracja do nich mogła zirytować nawet najbardziej spokojnego pacjenta. Bowiem do rejestracji albo nie można było się dodzwonić, albo trzeba było jechać do szpitala i odstać swoje w długiej kolejce do jednego okienka. To się na szczęście zmieniło. Szpital wprowadził rejestrację on-line oraz otworzył nowoczesną rejestrację z systemem numerkowym do czterech okienek.

Wiktoria Cesarz z Jeleniej Góry zagrała jedną z głównych ról w serialu "Pamiętniki z wakacji". 23-letnia jeleniogórzanka znana z Instagrama i Tik Toka jako "Ja_Jestem_Barbie" spędziła na planie filmowym na Gran Canarii 3 tygodnie. Jak mówi, to przygoda życia.