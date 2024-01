Przegląd prasy z tygodnia 21.01.2024. Co działo się w Jeleniej Górze. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Śnieżka oblegana jest przez turystów o każdej porze roku. Tu nie ma martwego sezonu. Co takiego jest w tej górze, że od wieków fascynuje turystów, inspiruje malarzy i fotografów? Przeczytajcie poniżej, jak zdobywano i zagospodarowywano tę górę i obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Zachwycą was!

Cena wywoławcza za budynek stacji Pilchowice-Zapora nie jest wygórowana. Wprawdzie nabywca będzie musiał się sporo natrudzić, by doprowadzić budynek do porządnego stanu, ale mogą mu to wynagrodzić wspaniałe widoki i otoczenie. Ze stacji rozciąga się widok na Karkonosze oraz jezioro Pilchowickie. Stąd jest rzut beretem do słynnego mostu kolejowego, który planował wysadzić Tom Cruise. Stacja Pilchowice -Zapora leży na trasie linii kolejowej z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego. Mają na nią wrócić pociągi. Za ile PKP wystawiła na sprzedaż dworzec Pilchowice-Zapora? Przeczytajcie poniżej.

Po tekście o planach likwidacji szkoły podstawowej w Giebułtowie i protestach rodziców, zgłosiła się do nas Fundację Ditero. Przedstawiła projekt przekształcenia szkoły w integracyjną placówkę niepubliczną. Chodziłyby do niej dzieci z Giebułtowa oraz dzieci z gminy Mirsk i innych okolicznych gmin, u których zdiagnozowano autyzm. Takiej placówki nie ma w naszym regionie.

W dzisiejszej nocy (14 stycznia/15 stycznia) całkowicie spłonął drewniany dom w Przesiece. Nikomu nic się nie stało, ale straty są duże.

Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii