Tak lepiej nie parkować! Mistrzowie parkowania z Jeleniej Góry

Na zdjęciach Straż Miejska z Jeleniej Góry prezentuje przypadki nieprawidłowego parkowania na jakie trafiają strażnicy w mieście. Przypadki braku wyobraźni i szacunku dla innych użytkowników dróg oraz niestosowania się do obowiązującego oznakowania zgłaszają również mieszkańcy.

Do galerii mistrzów parkowania trafili kierowcy, którzy zaparkowali swoje auta między innymi:

w zatoce autobusowej przy dworcu PKP,

przy ulicy Traugutta,

przy ulicy Kiepury

przy ulicy Cervi

przy ulicy Noskowskiego,

przy ulicy Broniewskiego,

przy ulicy Fortecznej,

przy ulicy Bohaterów Westerplatte,

przy ulicy Piłsudskiego

Parkowanie w sposób przedstawiony na zdjęciach kończy się postępowaniem mandatowym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Postępowanie mandatowe za nieprawidłowe parkowanie zagrożone jest kwotą od 100 złotych, a przy zbiegu wykroczeń do 1000 złotych. Do tego dochodzą koszy holowania pojazdu, a to jest kolejne 500 złotych.