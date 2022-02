Tygodniowy przegląd prasy 27.02.2022: Jelenia Góra, 20.02-26.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 27.02.2022. 20.02 - 26.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Piechowice to górska miejscowość położona niespełna 10 kilometrów od Szklarskiej Poręby. Założona na przełomie XIII i XIV wieku, prawa miejskie uzyskała dopiero w 1967 r. Po II wojnie światowej miejscowość przyłączona została do Polski. Wcześniej, do roku 1945 Piechowice były niemieckim Pitschdorfem. Zobacz dawne Piechowice na zdjęciach z lat 30-tych.

Trwa czwarty dzień inwazji. Trzeciego dnia rozpoczęły się kolejne bombardowania stolicy Ukrainy, w Kijowie słychać było eksplozje. Nastąpiły też ataki na Lwów i inne miasta Ukrainy. Mieszkańcy Kijowa zbroją się w koktaile Mołotowa. Od początku wojny po stronie ukraińskiej zginęło co najmniej 64 cywilów. Najmłodsza ofiara ma 6 lat.