Kompletnie pijany i z dożywotnim zakazem prowadził quada w Sosnówce. Nie zatrzymał się do kontroli, a pojazd był niezarejestrowany

Policjanci z Komisariatu Policji w Karpaczu zatrzymali 45-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego między innymi o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, wbrew zakazowi sądowemu i niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

8 maja 2022 roku, około godziny 16.00 policjanci na ul. Tyrolskiej w Sosnówce postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kierującego quadem. Zwrócili uwagę na ten pojazd, gdyż nie posiadał on tablicy rejestracyjnej. Funkcjonariusze dali kierującemu sygnał do zatrzymania, jednak on nie reagował tylko przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim mając włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Po przejechaniu kilku kilometrów mężczyzna gwałtownie skręcił w drogę leśną. Został zatrzymany zaraz po tym, jak funkcjonariusze zajechali mu drogę. Kierującym okazał się 45-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego. W trakcie rozmowy policjanci wyczuli od niego wyraźny zapach alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało ponad 2 promile. Okazało się, że mężczyzna kierował również wbrew dożywotniemu zakazowi sądowemu, a quad, którym się poruszał był niezarejestrowany, nieubezpieczony i niedopuszczony do ruchu.