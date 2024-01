Prasówka z grudnia 2023. Sprawdź, co działo się w Jeleniej Górze. Czy jesteś na bieżąco?

Wiadomość o śmierci Pawła Trybalskiego podało dzisiaj (30 grudnia) jeleniogórskie BWA. To ogromna strata dla naszego regionu. Malarz mieszkał i tworzył najpierw w Jeleniej Górze, a potem w Michałowicach, wiosce karkonoskiej. W jego obrazach, pełnych detali, kolorów, fantastyki, często można odnaleźć pejzaże, które widział z okna pracowni w Michałowicach. Malarz miał 86 lat.

Czasy hucznych, noworocznych zabaw na placach miejskich, mamy za sobą. Ostatnie zabawy na powietrzu odbyły się w Jeleniej Górze, Karpaczu i Szklarskiej Porębie trzy lata temu. Dzisiaj pozostają nam domówki i indywidualne wyjścia w góry czy na sylwestrowe seanse kinowe. No i wspomnienia. Zobaczcie, jak w poprzednich latach bawili się jeleniogórzanie na sylwestra.

Sokołowsko ukryte jest w sercu malowniczego powiatu wałbrzyskiego, w gminie Mieroszów. Zimą zamienia się w miejsce jak z bajki Disneya. Znane jest nie tylko z malowniczego położenia, ale też bogatej historii i unikalnego charakteru. Jest zimową oazą piękna i spokoju. Urząd Marszałkowski we Wrocławiu uznał Sokołowsko Najpiękniejszą Dolnośląską Wsią 2023, wcześniej ten tytuł nosiło cudne Międzygórze. Zobaczcie piękną wieś w zimowej odsłonie na zdjęciach Michała Jabłońskiego i wideo.

Zakończył się remont willi Maxa Erfurta na jeleniogórskim Zabobrzu. Inwestycja samorządu kosztowała ponad 17 milionów złotych. Wkrótce do pięknego obiektu otoczonego parkiem, ma się przeprowadzić Osiedlowy Dom Kultury.

W Jeleniej Górze samorząd zrezygnował z organizowania zabawy sylwestrowej na placu Ratuszowym. To nie oznacza jednak, że nie ma miejsc, gdzie możecie się wspólnie przywitać nowy rok. Poza domówkami i zabawami w restauracjach, hotelech i pubach, sylwestrowy wieczór możecie spędzić w teatrze lub kinie. Zaplanowano także koncerty noworoczne.

Do których miast na Dolnym Śląsku przenoszą się nowi mieszkańcy, które regiony rozwijają się, a które wyludniają? Na te pytania stara się odpowiedzieć "Prognoza ludności na lata 2023-2060". Przedstawiamy 15 najszybciej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady zmniejszą niemal o połowę! Oto one.

Projekt zagospodarowania terenu po dawnym targowisku Flora w Jeleniej Górze, autorstwa warszawskiej pracowni 3XA dostał się do światowego finału Międzynarodowego Festiwalu Architektury, a następnie zdobył specjalne wyróżnienie. Mimo to, nie zyskał uznania Sądu Konkursowego w stolicy Karkonoszy. Dlaczego?

Niesamowite przedmioty PRL-u zapadły nam w pamięć, ich niepowtarzalnego uroku i designu poszukujemy dla ozdoby oraz dlatego, że wiążą się z nimi cenne dla nas wspomnienia. Te sprawne rarytasy są też poszukiwane przez kolekcjonerów i sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie, może zechcecie zrobić sobie, lub bliskiej osobie, z nich prezent.

W miejscowości Wilczyce doszło do zderzenia autokaru z samochodem osobowym. Autokarem jechały dzieci z przedszkola przy ul. Krzemienieckiej w Legnicy. Miały odwiedzić fabrykę bombek w Złotryi.

Dzisiaj (23 grudnia 2023 r.) W Sosnówce doszło do wybuchu gazu w domu wielorodzinnym. Dwie osoby zostałem przewiezione do szpitala.

W 2020 roku Justyna Jaszczak z Jeleniej Góry zapoczątkowała akcję na rzecz seniorów z Domów Pomocy Społecznej. Dzisiaj (20 grudnia 2023 r.) po raz czwarty ludzie dobrej woli odpowiedzieli na listy seniorów do św. Mikołaja, a inicjatorka przedsięwzięcia dostarczyła paczki do DPS Pogodna Jesień.

Motocyklowe Karkonosze od kilku lat regularnie dbają o najmłodszych jeleniogórzan i mieszkańców okolic. Z okazji Dnia Dziecka i św. Mikołaja organizują imprezy, na których wszystkie atrakcje są bezpłatne. Podobnie było w tym roku - motocykliści z Kotliny Jeleniogórskiej wizytowali w domach dziecka, w szpitalu, a także zorganizowali Motomikołajki w Galerii Sudeckiej.

Jeleń Bartek był atrakcją miasta pod Szrenicą. Dorodne zwierzę można było spotkać na ulicach Szklarskiej Poręby. Jeleń nie bał się ludzi. Podchodził pod domostwa. Wczoraj (17.12) ktoś go zastrzelił. Sytuację opisał jeden z mieszkańców domu, pod którym doszło do tragedii. Reakcje były natychmiastowe. "Popłakałam się z żalu", "jaki zwyrodnialec mógł to zrobić"?- ludzie nie kryją swojego oburzenia i płaczą za Bartkiem.