Przegląd tygodnia z 28.01.2024 w Jeleniej Górze. Najważniejsze wydarzenia od 21.01 do 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

O dolnośląskiej kopalni rud cynku i kobaltu w Krobicy koło Mirska słyszało niewiele osób. Wieś znajduje się z daleka od turystycznych szlaków. Ta niedoceniana perełka Gór Izerskich ma szansę zaistnieć dzięki przywróceniu pociągów na trasę z Mirska do Świeradowa-Zdroju. Pociąg po drodze zatrzymuje się na przystanku w Krobicy. A stąd jest kilka minut do Podziemnej Trasy Turystycznej Kopalni św. Jana. Wybierzcie się tam na wycieczkę!

Do groźnego wypadku w Radomierzu na drodze krajowej nr 3 doszło dzisiaj około godz. 13.00. Autem, które dachowało, podróżowała 39-letnia kobieta z trójką dzieci. Kobieta mimo długiej reanimacji, nie przeżyła wypadku. Lądował śmigłowiec LPR. Droga krajowa nr 3 jest w tej chwili zablokowana. Dla kierowców są objazdy przez Komarno .

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Tygodniowa prasówka 28.01.2024: 21.01-27.01.2024 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Silne podmuchy wiatru dają się we znaki mieszkańcom Kotliny Jeleniogórskiej. Silne podmuchy sprawiły, że spadł jeden z elementów hali namiotowej lodowiska przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze, przez co obiekt został zamknięty do odwołania.