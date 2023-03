Tomasz Janczak, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze ma szefować Operze Wrocławskiej. Stanowisko ma objąć jak najszybciej

Zarząd województwa wystąpi do ministra kultury i dziedzictwa narodowego z prośbą o wyrażenie zgody na powołanie Tomasza Janczaka i Michała Zanieckiego oraz o opinię do związków zawodowych działających w Operze Wrocławskiej i stowarzyszeń zawodowych i twórczych - wyjaśnia Krzysztof Maj

Jak wyjaśnia Krzysztof Maj, członek zarządu województwa odpowiedzialny za kulturę, nie ogłoszono konkursu na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej, by nie przeciągać "bezkrólewia" w tej placówce.

Uchwała z 27 marca rekomenduje na to stanowisko Tomasza Janczaka, jako dyrektora oraz Michała Znanieckiego, jako zastępcy dyrektora ds. artystycznych.

Powołanie nowego dyrektora Opery Wrocławskiej ma związek z odwołaniem poprzedniej dyrektorki tej placówki Haliny Ołdakowskiej. Ponieważ odbywa się to w trakcie trwania sezonu artystycznego, zarząd województwa dolnośląskiego zdecydował się na przeprowadzenie procedury powołania dyrektora Opery Wrocławskiej bez konkursu.

Tomasz Janczak jest znany jeleniogórzanom. Sprawdził się jako menadżer i dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej. Popularnością cieszyły się duże produkcje operowe na Dolnym Śląsku, których był organizatorem.

Tomasz Janczak ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu, Wydział Wokalno-Aktorski. W 2011 roku uzyskał tytuł reżysera teatralnego, a w 2013 doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka. Współpracował jako solista z Teatrem Muzycznym w Łodzi oraz Teatrem Muzycznym w Lublinie, śpiewał jako pierwszy tenor w Teatrze Muzycznym – Operetce Wrocławskiej. W 2006 roku uzyskał dyplom ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i tytuł Skutecznego menadżera nowoczesnej firmy. Pełnił funkcję pełnomocnika dyrektora naczelnego do spraw artystycznych w Teatrze Muzycznym w Lublinie. W latach 2009-2013 był dyrektorem artystycznym Teatru Muzycznego w Lublinie. Od 2016 r. jest dyrektorem Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Michał Znaniecki, który ma objąć stanowisko dyrektora artystycznego Opery Wrocławskiej, to uznany w świecie reżyser, dramaturg, scenograf i pedagog. W jego dorobku artystycznym znajdują się największe i najważniejsze tytuły operowe takich kompozytorów jak Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Wolfgang Amadeusz Mozart, Gioacchino Rossini czy Stanisław Moniuszko.