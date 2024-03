Tygodniowy przegląd prasy 3.03.2024: Jelenia Góra, 25.02-2.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jeleniej Góry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.02 a 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Do Janowic Wielkich będziemy dojeżdżać autobusem, bowiem tunel kolejowy w Trzcińsku zostanie zamknięty. Jak długo potrwają utrudnienia? ”?

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Do Janowic Wielkich będziemy dojeżdżać autobusem, bowiem tunel kolejowy w Trzcińsku zostanie zamknięty. Jak długo potrwają utrudnienia? Mieszkańcy i turyści jeżdżący pociągiem do i z Jeleniej Góry oraz Szklarskiej Poręby muszą przygotować się znowu na utrudnienia. Już je znają, bo są one wprowadzane kolejny raz. Chodzi o tunel w Trzcińsku, który nadal jest w remoncie. Gdy zostaje zamknięty, do Janowic Wielkich podróżni kursują autobusową komunikacją zastępczą. Dobra wiadomość jest taka, że to już ostatni raz mamy takie utrudnienia. Wkrótce remont tunelu w Trzcińsku się zakończy. Przeczytajcie o innych zmianach w ruchu pociągów w naszym regionie. 📢 Niezwykła przeprawa na Nysie Łużyckiej. W Europie są tylko dwa takie mosty. Warto wybrać się tam na wycieczkę. Mamy blisko Most gondolowy tzw. transborder, to swego rodzaju winda, która jeździ poziomo. Przewiezie nas z jednego brzegu rzeki na drugi. Wystarczy wejść i ciągnąć za linę. Takich mostów na świecie jest czynnych osiem, w tym dwa są w Europie. Do jednego z nich można dotrzeć z Dolnego Śląska, bowiem znajduje się blisko polsko-czeskiej granicy, koło czeskiego zamku Hamrstejn.

📢 Tu nakarmicie kury, popatrzycie w niebo i pysznie zjecie. W Karkonoszach i Górach Izerskich spędzicie świetnie wolny czas na wsi To są idealne miejsca na rodzinne świętowanie. Bez pośpiechu i nerwów. Wśród lasów, nad jeziorami, w górach. Tu posłuchacie śpiewu ptaków, pospacerujecie ścieżkami bez tłumów, zobaczycie gwiazdy i wschód słońca. Na Dolnym Śląsku klimatycznych gospodarstw agroturystycznych jest coraz więcej. Wybraliśmy kilka z dobrymi opiniami w internecie. To już jest pora, by rezerwować w nich miejsca na pobyt wielkanocny lub majówkę. Kliknijcie w galerię, by poznać te miejsca.

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Justyna Kowalczyk w objęciach Juliana Gozdowskiego. Powspominajcie z nami Biegi Piastów. Może jesteście na tych zdjęciach z poprzednich lat? Dla tych, którzy nie mogą odżałować, że tegoroczny Bieg Piastów został odwołany z powodu braku śniegu, zdjęcia z naszego archiwum fotoreporterów Marcina Olivy Soto i Dariusza Gdesza, będą okazją do przypomnienia sobie emocji z poprzednich lat. Justyna Kowalczyk w objęciach Juliana Gozdowskiego, śnieg dowożony na trasy, tysiące startujących, łzy i pot, radość kibiców. Przeżyjcie to jeszcze raz. Poszukajcie siebie na zdjęciach.

📢 Młodociany kierowca próbował uciec przed kontrolą strażników miejskich i ... wjechał na schody. Przy tym omal nie potrącił pieszych Strażnicy miejscy, patrolujący ulicę Cieplicką, zwrócili uwagę na samochód osobowy marki Fiat Panda, który był zaparkowany na całej szerokości chodnika. Zatrzymali się, by wylegitymować i ukarać nieprawidłowo parkującego kierowcę. Interwencja zakończyła się niebezpicznie. 📢 W pałacach i zamkach w Czechach zachowały się prawie w idealnym stanie meble, ozdoby, dywany, naczynia, zabawki. Tutaj czas się zatrzymał W pałacach i zamkach w Czechach zachowały się prawie w idealnym stanie meble, ozdoby, dywany, naczynia, zabawki i wyposażenie pomieszczeń. Zwiedzając je, macie wrażenie, jakby gospodarze zaraz mieli wrócić i zaprosić was na kawę. Dla Dolnoślązaków jest jeszcze jedna zaleta. Do tych miejsc mają bardzo blisko. Niektóre zamki i pałace znajdują się tuż przy polsko- czeskiej granicy. Poznajcie najciekawsze z nich. Poniżej dowiecie się, jaką miały historię, kiedy są otwarte i po ile są bilety.

📢 Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA. Co w programie? W dniach 30 kwietnia - 5 maja w Jeleniej Górze odbędzie się XV edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA. Jedna z najbardziej pożądanych imprez w stolicy Karkonoszy cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku idiomem festiwalu jest "Nowe?!". 📢 Hołd dla działaczy podziemia antykomunistycznego w Polsce. W Jeleniej Górze podczas Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych będzie koncert i bieg W Jeleniej Górze trwają obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i Niezłomnych. Do niedzieli zaplanowano kolejne uroczystości. Poznaj program obchodów.

📢 Ten człowiek to legenda. Julian Gozdowski jutro (2 marca) zostanie patronem Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej Przyjedźcie jutro (2 marca) na Polanę Jakuszycką, by oklaskiwać Juliana Godzowskigo, honorowego prezesa i komandora Biegu Piastów, a także honorowego obywatela Szklarskiej Poręby. Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej będzie od jutra nosić imię Juliana Godzowskiego. Dziękujmy panie komandorze!

📢 Myślała, że to inwestycja życia. Zainstalowała w komputerze polecaną aplikację i... straciła 400 tysięcy złotych. Jak się ustrzec oszustów? Mieszkanka Bolesławca ofiarą oszustów. Kobieta chciała pomnożyć swój majątek i zainteresowała się kryptowalutami i inwestycjami w gaz. Zamiast tego straciła 400 tysięcy złotych. Jak nie wpaść w sidła oszustów? Zapamiętajcie wskazówki policji. 📢 Nadleśnictwo Szklarska Poręba z powodu niewybuchów zamknęło wstęp do lasu w okolicach wodospadu Szklarki. Sama atrakcja pozostaje dostępna Nadal trwa usuwanie niewybuchów w Karkonoszach, w okolicach Wodospadu Szklarki. Zapowiada się na to, że prace szybko nie skończą. Na terenie tzw. doliny śmierci mogą być jeszcze tysiące zapalników do pocisków oraz granatów moździerzowych. To pozostałości z czasów II wojny światowej. Nadleśnictwo Szklarska Poręba zamknęło z tego powodu odcinek lasu w tej okolicy. Karkonoski Park Narodowy uspokaja turystów, że dojście do Wodospadu Szklarki nie zostało zamknięte i atrakcja jest dostępna.

📢 Niesamowita atmosfera na trybunach hali RCS. Znajdź się na zdjęciach z meczu Polska - Dania W środowy wieczór (28 lutego) hala Regionalnego Centrum Sportu w Lubinie wypełniła się do ostatniego miejsca. Wszystko za sprawą pojedynku eliminacji Mistrzostw Europy, w którym Polki podejmowały Danię. Na trybunach nie zabrakło fanów szczypiorniaka z Jeleniej Góry i okolic.

📢 Pełna hala w Lubinie. Polki powalczyły z wicemistrzyniami Europy w meczu eliminacyjnym Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje do Mistrzostw Europy piłkarek ręcznych. W meczu rozegranym w hali RCS w Lubinie, biało-czerwone zaprezentowały się z bardzo dobrej strony, pokazując, że wicemistrzynie Europy, trzecia ekipa Mistrzostw Świata - jest do ogrania. Zabrakło niewiele, ale na pochwałę zasługują również kibice. Wśród nich liczna grupa fanów handballu z Jeleniej Góry. 📢 Trwa kwalifikacja wojskowa 2024: Armia wzywa 17 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska Kwalifikacja wojskowa 2024 gromadzi mieszkańców Dolnego Śląska. Około 17 tysięcy osób, w tym nie tylko 19-latkowie, otrzyma wezwanie do wojska. Armia polska poszukuje szczególnie kierowców z prawem jazdy kat. C i D. Kto jeszcze znajduje się na liście poszukiwanych przez wojsko profesji?

📢 Tu nabierzecie energii po zimie. Ludzie wierzą, że w Karkonoszach i Górach Izerskich są miejsca, które mają cudowną moc. Poznajcie je (FOTO) Ludzie wierzą, że w tych miejscach następuje koncentracja sił przyrody i gromadzeni się energia z Ziemi i kosmosu. Pobyt przy nich może sprawić, że chorzy szybciej wracają do zdrowia, a inni nabiorą radości życia i nabiorą sił witalnych po zimie. Gdzie szukać miejsc mocy w naszym regionie? Sprawdźcie w galerii. To świetne wiosenne na spacery. 📢 Były poseł Nowej Lewicy p.o. dyrektora Szpitala MSWiA. Jest też zmiana w sanatorium Agat Robert Obaz (poseł poprzedniej kadencji Sejmu z ramienia Nowej Lewicy) oraz Piotr Świniarski (ostatnio odpowiedzialny za inwestycje w Urzędzie Miasta Jeleniej Góry) zostali wyznaczeni do pełnienia obowiązków dyrektora w placówkach MSWiA w Jeleniej Górze.

📢 Piotr Iwaniec dyrektorem Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Co to oznacza dla Czytelników? Prezydent Jeleniej Góry podjął decyzję w sprawie obsadzenia stanowiska dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze. Dotychczasowy dyrektor Departamentu Edukacji - Piotr Iwaniec, zastąpi Marcina Zawiłę, który kilka miesięcy temu zrezygnował, gdy został senatorem RP. 📢 Dwa ciała w mieszkaniu w Piechowicach koło Jeleniej Góry. Odkrył je sąsiad zmarłych Dzisiaj (27 lutego) około godz. 10:00 służby zaalarmowało zgłoszenie o dwóch ciałach w jednym z mieszkań w Piechowicach koło Jeleniej Góry. Policja i prokuratura ustalają przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do tragedii. 📢 ODK wyprowadza się z "blaszaka" na Zabobrzu i przenosi do Zameczku, czyli willi Maxa Erfurta. Kiedy ruszą zajęcia w nowym miejscu? "Blaszak"czyli budynek przy ulicy Krzysztofa Komedy Trzcińskiego na jeleniogórskim Zabobrzu od dawna był za ciasny, niewygodny i przestarzały do tego, by prowadzić w nim zajęcia z dziećmi i dorosłymi. A w Osiedlowym Domu Kultury jest ich sporo. Od brydżowych, jogowych i plastycznych grup seniorskich po zajęcia taneczne, plastyczne, wokalne i baletowe dla dzieci. W połowie marca ODK rozpocznie przeprowadzkę z "blaszaka" do nowej siedziby? Co ze starym budynkiem?

📢 Miasteczko rowerowe na Zabobrzu w Jeleniej Górze tętni życiem, choć jeszcze nie jest ukończone. Wkrótce będzie tu parking. Co jeszcze? Młodzi jeleniogórzanie nie czekali na oficjalne otwarcie stanicy rowerowej na Zabobrzu. Przyjeżdżają tu do skateparku, by poszaleć na rowerach, hulajnogach i deskorolkach. Wspinają się na liny w małpim gaju i poznają znaki drogowe w miasteczku rowerowym. Wkrótce w stanicy pojawią się ławki, a obok wybudują parking. Co jeszcze?

