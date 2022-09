Zobacz jak wygląda Jelenia Góra pokryta graffiti! ZDJĘCIA Eliza Ciepielewska

Graffiti to najczęściej znaki i obrazy tworzone w miejscach takich jak fasady budynków, murki, chodniki czy w podziemnych przejściach. Często są to misterne dzieła sztuki ulicznej jednak wielu twórców to zwyczajni wandale. W Jeleniej Górze znajduje się wiele miejsc przyozdobionych taką lokalną twórczością. W galerii znajdziecie przykłady jeleniogórskiego graffiti. Jakie jest Wasze zdanie, graffiti to już sztuka czy dalej zwyczajny wandalizm?