Grudzień 2023 w Jeleniej Górze: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Jeleniej Góry najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Niesamowite zegary z PRL-u na sprzedaż na Dolnym Śląsku - niepowtarzalny design i wspomnienia. Oferty, ceny ”?

Przegląd listopada 2023 w Jeleniej Górze: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Niesamowite zegary z PRL-u na sprzedaż na Dolnym Śląsku - niepowtarzalny design i wspomnienia. Oferty, ceny Niesamowite zegary z PRL-u zapadły nam w pamięć, ich niepowtarzalnego designu poszukujemy dla ozdoby oraz jako pożytecznych gadżetów. Te sprawne rarytasy są też poszukiwane przez kolekcjonerów i sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie. 📢 Najpiękniejsze domy pod lasem na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Własny azyl w zasięgu ręki! Oferty, zdjęcia, ceny Marzycie o własnym domu pod lasem? Prezentujemy kilka atrakcyjnych domów w różnych rejonach Dolnego Śląska. Gdy za oknem szaruga, może warto pomyśleć, jak by to było mieć własny las, a nawet staw czy jezioro? Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

📢 Groźny wypadek we Wrocławiu. BMW z młodymi ludźmi spadło do Odry! Samochód zatonął ZDJĘCIA Dramatyczny wypadek we Wrocławiu. We wtorek wieczorem osobowe BMW z dwiema osobami spadło z wysokiego nabrzeża do rzeki Odry we Wrocławiu. Samochód natychmiast zatonął w lodowatej, głębokiej wodzie. Młodzi ludzie wcześniej "driftowali" na lodzie. Zabawa mogła skończyć się tragedią.

Prasówka grudzień Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Jeleniej Góry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Historyczne zaręczyny. Weszli razem na Śnieżkę i przy -10 stopniowym mrozie on poprosił ją o rękę. Powiedziała "tak" Nie przeszkadzały im zaspy śniegu, mróz i wiatr. Razem doszli na Śnieżkę i tam pan Grzegorz oświadczył się pani Monice. Wrzucili zdjęcia za FB i internauci pospieszyli z gratulacjami. Czy narzeczeni mogą wziąć ślub na Śnieżce?

📢 Jelenia Góra stawia na autobusy elektryczne. Dlaczego nie wodorowe? Dzisiaj (28 listopada 2023 r.) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze, wraz z przedstawicielami władz stolicy Karkonoszy - zaprezentowali 10 autobusów elektrycznych marki Yutong, które miasto zakupiło dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miejska spółka oczekuje jeszcze na 10 pojazdów, które mają przybyć na początku 2024 roku. 📢 Daniel Chojnacki, prezes GOPR Karkonosze zginął w Alpach. Osierocił żonę i piątkę dzieci. Przyjaciele wspierają rodzinę i zbierają pieniądze Przyjacielu, teraz my zrobimy wszystko, żeby pomóc Twojej Kasi i piątce ukochanych dzieci. Kierujemy do was ogromną prośbę o wsparcie. Zróbmy tak, żeby kwestie finansowe były ostatnimi, o które ma się martwić pozostawiona w żalu Rodzina - napisali przyjaciele Daniela Chojnackiego, zakładając zbiórkę pieniędzy, by wesprzeć bliskich prezesa karkonoskiego GOPR, który zginął w lawinie.

📢 Szukają sponsorów dla złotego pociągu w Głuszycy. Przed nimi operacja wydostania go z hali po zakładach zbrojeniowych. Zobaczcie ZDJĘCIA O złotym pociągu w byłych halach zbrojeniowych we wsi Grzmiąca w Głuszycy głośno zrobiło się w 2016 r. Obiektem zainteresowały się telewizje z całego świata. Nic dziwnego. Poszukiwania pociągu rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy skarbów na wszystkich kontynentach. Trzy słowa: Wałbrzych i Złoty Pociąg odmieniane były we wszystkich językach. Pojawił się też pomysł, by w Głuszycy stworzyć miejsce nawiązujące do legendy z prawdziwym pociągiem w skali 1:1. Do dawnej fabryki mebli, a wcześniej zakładów zbrojeniowych zajrzał dla nas Michał Jabłoński. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Płonie budynek wielorodzinny w powiecie kamiennogórskim. Trwa akcja gaśnicza, są poszkodowani 25 listopada 2023 w godzinach popołudniowych w Dobromyślu w powiecie kamiennogórskim doszło do pożaru. Płonie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. Na miejscu pracuje osiem zastępów strażackich. Jest osoba poszkodowana.

📢 Tak nie parkujemy! Święte krowy w Jeleniej Górze Prezentujemy przegląd mistrzów parkowania w Jeleniej Górze z listopada br. Straż Miejska w stolicy Karkonoszy regularnie publikuje przykłady bezmyślności kierowców, którym często brakuje wyobraźni i empatii. 📢 Liga Centralna Kobiet: Vitamineo Jelenia Góra wyraźnie słabsze od Dziewiątki Legnica W zaległym meczu 4. kolejki Ligi Centralnej Kobiet Vitamineo Jelenia Góra podejmowało Dziewiątkę Legnica. Derby Dolnego Śląska od początku toczyły się pod dyktando przyjezdnych, które już po 5 minutach prowadziły różnicą 5 bramek. 📢 Nie żyje Daniel Chojnacki - prezes Grupy Karkonoskiej GOPR, były oficer rowerowy Wrocławia. Zginął pod lawiną Nie żyje 41-letni Daniel Chojnacki - prezes Grupy Karkonoskiej GOPR, w latach 2007-2022 oficer rowerowy Wrocławia. Miał żonę i 5 dzieci. Nieoficjalnie podano, że zginął pod lawiną w Alpach.

📢 Bus z pasażerami wypadł z jezdni na trasie pomiędzy Świeradowem-Zdrojem a Szklarską Porębą. Trudne warunki na dolnośląskich drogach Bus z pasażerami wypadł z jezdni. Auto zatrzymało się dopiero na pobliskim drzewie. Kierowcy na południu Dolnego Śląska muszą uważać. Na drogach panują trudne warunki. 📢 Zniszczona willa Maxa Erfurta w Jeleniej Górze rozbudzała wyobraźnię miłośników horrorów. Teraz zmienia się nie do poznania Miejscowi mówią na ten budynek "zameczek". Mają rację. Z licznymi wieżyczkami, spadzistym dachem, wykuszami przypomina pałac z bajek Disneya lub z powieści detektywistycznych. Bez trudu można sobie wyobrazić tajemnicze wydarzenia, które mogłyby się tu rozgrywać. Willa ma zresztą za sobą epizod filmowy. Trudno uwierzyć, że znajduje się w centrum Zabobrza, największej dzielnicy Jeleniej Góry. Willa Maxa Erfurta, jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w stolicy Karkonoszy, doczekała się remontu. Co w niej teraz będzie?

📢 Jelenia Góra: Pomnik reklamozy przestanie istnieć. Trwa rozbiórka Rozpoczęła się oczekiwana od wielu lat i zapowiadana od kilku miesięcy, rozbiórka budynku dawnej piekarni przy ul. Pijarskiej w Jeleniej Górze. Obiekt, który straszył swoim wyglądem w centrum stolicy Karkonoszy służył przez lata jako powierzchnia reklamowa, co wcale nie dodawało mu uroku. 📢 Sukces młodej Dolnoślązaczki. Hela Korczycka z Jeleniej Góry zagrała w "Chłopach" Józkę Borynównę. To polski kandydat do Oskara Helena Korczycka, uczennica z Jeleniej Góry, zadebiutowała na wielkim ekranie z rozmachem i wigorem. Możemy ją oglądać w filmie "Chłopi", filmowej adaptacji powieści Władysława Reymonta. Obraz jest polskim kandydatem do Oskara. W kinach bije rekordy popularności. Miesiąc od premiery obejrzało go już ponad milion widzów. Dla młodej aktorki udział w produkcji był spełnieniem marzeń i pierwszym krokiem do aktorskiej kariery. Ceremonia rozdania Oskarów planowana jest na 10 marca 2024 roku. Czy Hela na nią pojedzie?

📢 Tragiczny wypadek w Łagiewnikach koło Dzierżoniowa. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Droga zablokowana! Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj, 21 listopada w Łagiewnikach na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Zginęły trzy osoby w tym dziecko. Samochody zderzyły się na DK 98 ok. godz. 14.00. Droga jest zablokowana. 📢 Było targowisko w centrum Jeleniej Góry. Powstanie tam amfiteatr i ścianka wspinaczkowa? W 2000 roku wyburzono pozostałości po targowisku przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze. Przez lata teren w centrum miasta zarastał, bowiem inwestor, który miał tam budować wielką galerię handlową - zbankrutował. Na części obszaru kończy się budowa niepełnowymiarowego lodowiska, a co powstanie na pozostałej działce?

📢 Po 27 latach przerwy wrócą pociągi do Świeradowa-Zdroju. Kiedy i dokąd pierwsze połączenia kolejowe? ZDJĘCIA Po 27 latach przerwy do Świeradowa Zdroju powrócą pociągi pasażerskie. Wszystko za sprawą rewitalizacji linii kolejowych nr 317 (Gryfów Śląski - Mirsk) i 336 (Mirsk - Świeradów-Zdrój), które przejął Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a w jego imieniu zarządza nimi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

📢 Liga Centralna Kobiet: Rzuty karne wyłoniły zwycięzcę meczu Vitamineo Jelenia Góra - Sambor Tczew W meczu 8. kolejki Ligi Centralnej Kobiet, rozegranym w hali przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze, miejscowe Vitamineo podejmowało SPR Sambor Tczew. Choć wydawało się, że ekipa Dili Samadovej sięgnie po komplet punktów, to ambitne szczypiornistki z Pomorza walczyły do końca i rzutem karnym po ostatniej syrenie wyrównały na 26:26. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była seria rzutów karnych. 📢 Wybuch gazu na Piaskowej Górze w Wałbrzychu. Podczas prac został uszkodzony gazociąg ZDJĘCIA Do wybuchu gazu na Piaskowej Górze w Wałbrzychu doszło dzisiaj, 17 listopada ok. godziny 15.00. Podczas praz ziemnych został uszkodzony gazociąg. Płomienie sięgają kilku metrów. Gaz cały czas płonie, na miejscu pracują służby.

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

Wideo szkolenie wojsko