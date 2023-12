Prasówka tygodniowa z 31.12.2023 w Jeleniej Górze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Wiadomość o śmierci Pawła Trybalskiego podało dzisiaj (30 grudnia) jeleniogórskie BWA. To ogromna strata dla naszego regionu. Malarz mieszkał i tworzył najpierw w Jeleniej Górze, a potem w Michałowicach, wiosce karkonoskiej. W jego obrazach, pełnych detali, kolorów, fantastyki, często można odnaleźć pejzaże, które widział z okna pracowni w Michałowicach. Malarz miał 86 lat.

Czasy hucznych, noworocznych zabaw na placach miejskich, mamy za sobą. Ostatnie zabawy na powietrzu odbyły się w Jeleniej Górze, Karpaczu i Szklarskiej Porębie trzy lata temu. Dzisiaj pozostają nam domówki i indywidualne wyjścia w góry czy na sylwestrowe seanse kinowe. No i wspomnienia. Zobaczcie, jak w poprzednich latach bawili się jeleniogórzanie na sylwestra.

W 2024 roku czeka nas 13 dni świątecznych, czyli wolnych od pracy. Zaplanowano też 7 niedziel handlowych, o ile nie zmienią się przepisy. Możemy też w planach urlopowych uwzględnić też aż pięć sposobności do maksymalnego wydłużenia sobie weekendów, czy wręcz stworzenia krótkiego urlopu z wykorzystaniem niewielkiej ilości dni urlopowych. Oto nasze propozycje na 2024 rok.

Zakończył się remont willi Maxa Erfurta na jeleniogórskim Zabobrzu. Inwestycja samorządu kosztowała ponad 17 milionów złotych. Wkrótce do pięknego obiektu otoczonego parkiem, ma się przeprowadzić Osiedlowy Dom Kultury.

W Jeleniej Górze samorząd zrezygnował z organizowania zabawy sylwestrowej na placu Ratuszowym. To nie oznacza jednak, że nie ma miejsc, gdzie możecie się wspólnie przywitać nowy rok. Poza domówkami i zabawami w restauracjach, hotelech i pubach, sylwestrowy wieczór możecie spędzić w teatrze lub kinie. Zaplanowano także koncerty noworoczne.

34-latka z okolic Świdnicy marzyła o rozpoczynaniu nowego roku w górach, w domku otoczonym śniegiem. Niestety, nie popatrzy w noworoczny poranek na góry, ale zobaczyła ze zgrozą stan swojego konta.

"Uwielbiam ten tekst, on się chyba nigdy nie zestarzeje" - mówi w jednym z odcinków "1670" Jan Paweł Adamczewski - w tej popisowej roli wystąpił Bartłomiej Topa. Takich cytatów satyryczny serial komediowy osadzony w późnym baroku ma bardzo dużo. I choć można go oglądać na platformie Netflix od 13 grudnia 2023, to już dziś dzięki obsadzie, błyskotliwym dialogom i tekstom zyskującym miano kultowych o obrazie jest głośno. Wybraliśmy najlepsze teksty z serialu "1670". Poznajcie je i zobaczcie zdjęcia!