Prasówka tygodniowa z 17.12.2023 w Jeleniej Górze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Od piątku do niedzieli (15-17 grudnia) centrum Jeleniej Góry zamieniło się w jarmark świąteczny, gdzie można się dobrze bawić, posmakować polskiej i czeskiej kuchni, a także nabyć rękodzieła od rzemieślników. W sobotę będą też konkursy, a w niedzielę miejska wigilia - do zgarnięcia 1000 paczek i naturalne choinki.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze gościł Maję Włoszczowską wicemistrzynię olimpijską i mistrzynię świata w kolarstwie górskim. Utytułowana jeleniogórzanka opowiedziała uczniom o swojej karierze, a także motywowała do walki o marzenia.

Będziecie mieli okazję kupić książki autorów związanych z regionem karkonoskim i mieć ich autografy po spotkaniu w Książnicy Karkonoskiej. Podzielicie się opłatkiem na ekumenicznym spotkaniu w Cieplicach Śląskich-Zdroju oraz wysłuchacie kolęd na jarmarku świątecznym w Jeleniej Górze. Co jeszcze będzie się działo w ten weekend w mieście?

Hotel i restaurację dla ponad 100 gości oddano właśnie w Twierdzy Srebrna Góra. Będzie można przenocować w historycznym miejscu, a całość robi wrażenie. Część pomieszczeń odkopano i oddano do użytku turystom. Na te prace wydano ponad 26 mln zł! Zobaczcie niesamowity efekt potężnej inwestycji w Twierdzy Srebrna Góra. Zobaczcie zdjęcia i film.

Śmigłowiec wielozadaniowy Black Hawk wyląduje dzisiaj (15 grudnia) w Bolesławcu. Maszyna przyleci w towarzystwie śmigłowców szturmowych AH-64 Apache. W ten niecodzienny sposób żołnierze amerykańcy dotrą na Bolesławiecką Gwiazdkę Życzliwości. Mieszkańcy będą mogli zrobić zdjęcia na pokazie lotniczym oraz wziąć udział w spotkaniu gwiazdkowym. Z Jeleniej Góry do Bolesławca nie jest daleko. Może się wybierzecie?

W meczu 15. kolejki II ligi koszykarzy (gr. D) Sudety Jelenia Góra podejmowały Pogoń Prudnik. Był to ostatni mecz obu drużyn w 2023 roku, a zdecydowanym faworytem był lider rozgrywek, czyli ekipa z opolskiego.

Flota Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze wzbogaciła się o kolejne ambulanse. Tym razem jest to nowość na Dolnym Śląsku, bowiem karetki są w zabudowie kontenerowej.

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej (choć pogoda na to nie wskazuje) i kto jeszcze nie ma prezentów, będzie miał okazję do ich kupienia. Jutro (15 grudnia) na placu Ratuszowym w Jeleniej Górze rozpocznie się Polsko-Czeski Jarmark Bożonarodzeniowy. Będzie także okazja do wspólnego pośpiewania kolęd.