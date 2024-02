Tygodniowy przegląd prasy 4.02.2024: Jelenia Góra, 28.01-3.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jeleniej Góry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Protest wolnych Polaków w Jeleniej Górze. Opozycja domaga się praworządności ”?

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Protest wolnych Polaków w Jeleniej Górze. Opozycja domaga się praworządności Dzisiaj (3 lutego) w centrum Jeleniej Góry spotkali się zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie zgadzają się z metodami przejmowania władzy przez rząd Donalda Tuska. 📢 Śmiertelny wypadek na zboczu Śnieżki zarejestrowano telefonem. Film krąży w internecie, opublikowany ku przestrodze Nagranie mrozi krew. Widać na nim piękny zimowy górski krajobraz, czyste niebo, słońce i Śnieżkę. Na szczycie sporo ludzi, którzy wykorzystali piękną zimową pogodę. Większość z nich nawet nie zdaje sprawy z niebezpieczeństwa i z tego, że jeden fałszywy krok na oblodzonym stoku, może kosztować życie. Opublikowany "ku przestrodze", jak głosi napis na filmiku. Porażające jest jednak to, że wielu ludzi wciąż nie wyciąga wniosków. Komentarze pod filmem mówią same za siebie. Bagatelizowanie zagrożenia i totalna znieczulica.

📢 Wypadek na Śnieżce. Co się stało, że dwaj turyści spadli ze szczytu? Policja szuka świadków zdarzenia z 30.01. Prokuratura prowadzi śledztwo Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku na Śnieżce, w którym 30 stycznia zginęło dwóch mężczyzn. Policja poszukuje świadków zdarzenia. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze prowadzi własne śledztwo w tej sprawie. Dzisiaj (1 lutego) została przeprowadzona sekcja zwłok ofiar tragedii.

📢 Szybciej i bezpieczniej z Wrocławia w Karkonosze. GDDKiA wybrała wariant obwodnicy Kaczorowa

📢 "Protest wolnych Polaków" w sobotę w Jeleniej Górze. Opozycja zaprasza Już w najbliższą sobotę (3 lutego) o godz. 12:00 członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości spotkają się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, by wyrazić sprzeciw wobec działań rządu. Wśród gości mają być m.in. europosłanka Anna Zalewska oraz posłowie: Marzena Machałek i Szymon Pogoda.

📢 Polonez maturzystów w Jeleniej Górze. Uczniowie wielu szkół we wspólnym tańcu. Dużo zdjęć! Dzisiaj (31 stycznia) na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze maturzyści z większości szkół ponadpodstawowych stolicy Karkonoszy, spotkali się, aby zatańczyć poloneza. Inicjatywa Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych trwa od 2018 roku i była to 6. edycja miejskiego poloneza. 📢 W Krainie Wygasłych Wulkanów jest wszystko: trasy spacerowe, rowerowe, wieża widokowa i cudne krajobrazy Takich miejsc zapewne szukacie. Bez tłumów, z piękną przyrodą, trasami do pojeżdżenia na rowerze czy wózkiem z dzieckiem, ścieżkami do spacerów i wieżami widokowymi. Idealne na majówkę lub nawet jednodniową wyprawę. Punktem wypadowym na wycieczkę może być wieś Gozdno w Krainie Wygasłych Wulkanów na Pogórzu i w Górach Kaczawskich na Dolnym Śląsku. Stąd jest rzut beretem do wieży widokowej na Zawodnej. Ujrzycie najpiękniejszy widok na stożki wulkaniczne oraz Karkonosze i Góry Izerskie.

📢 Śmiertelny wypadek na Śnieżce przypomniał, jak niebezpieczne potrafią być Karkonosze. 5 przykazań dla wędrujących zimą turystów Wczorajszy (30.01) tragiczny wypadek na Śnieżce w smutnych okolicznościach przypomniał o tym, jak groźne potrafią być Karkonosze. Choć wydaje się, że szlaki są łatwe, a wysokości nie za duże, to w zimowych warunkach, mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów. Rośnie ono w czasie ferii, gdy do Karpacza przyjeżdżają weekendowi turyści. Sprawdź, jak wędrować w Karkonoszach, by było bezpiecznie i miło. Dowiedz się, jak się przygotować do zimowej wycieczki w Karkonosze.

📢 Kultowy ośrodek Juventuru, w którym kiedyś jeleniogórzanie szaleli na dyskotekach, ciągle czeka na drugie życie. Jest na to szansa W latach 90. minionego wieku jeleniogórski ośrodek Juvnturu, to był dopiero szpan. Do restauracji o wdzięcznej nazwie "Paradise" przyjeżdżało całe Zabobrze i okolica. W hotelu bywały oficjalne delegacje, odbyło się wiele spotkań towarzyskich. Ośrodek, położony przy wyjeździe z miasta w kierunku na Świerzawę, był wizytówką stolicy Karkonoszy. Błyszczał przez kilka lat, a potem rozpoczął powolny zgon. Zobaczcie te zdjęcia. Dzisiaj to pobojowisko, które straszy nawet w dzień. Czy jest szansa, że to się zmieni?

📢 Kto na prezydenta Jeleniej Góry? Lada chwila poznamy oficjalnych kandydatów Premier Donald Tusk ogłosił datę wyborów samorządowych na 7 kwietnia 2024 r. (II tura wyborów na wójta, burmistrza, prezydenta - 21 kwietnia). W związku z tym sprawdzamy doniesienia głównych rozgrywających na scenie politycznej. Kto może starać się o zarządzanie stolicą Karkonoszy? 📢 Wypadek w Karkonoszach. Nie żyją dwaj mężczyźni, którzy spadli ze Śnieżki w stronę Kotła Łomniczki. Trzeciej osoby tam nie było AKTUALIZACJA Zakończyły się działania ratowników Karkonoskiej grupy GOPR i LPR na Śnieżce. Z potwierdzonych informacji wiadomo, że nie trzy osoby, a dwie spadły ze Śnieżki w Kocioł Łomniczki. Obaj mężczyźni zginęli. Ratownicy górscy z Polski i Czech wykluczyli, że była tam trzecia osoba. Wiadomo, kim są zmarli. To 23-letni mieszkaniec województwa lubuskiego i 47-latek z Dolnego Śląska.

📢 Nowy budynek szkoły w Mysłakowicach oficjalnie otwarty! Historyczny moment w gminie Blisko 70 milionów kosztowała budowa nowej szkoły podstawowej w Mysłakowicach. Dzięki inwestycji, około 330 dzieci (a docelowo nawet 500) będzie się uczyć w komfortowych warunkach, z doskonałą bazą.

📢 W górach pięknie, ale na szlakach w Karkonoszach prawdziwe lodowisko. Ratownicy GOPR mieli sporo pracy W dzień słońce, w nocy mróz. Efekt? Na szlakach prawdziwe lodowisko. Ratownicy GOPR ostrzegają przed tym i apelują o zakładnie raków na buty podczas wycieczek w góry. By nie musieli ratować niefrasobliwych turystów. 📢 Maturzyści w Jeleniej Góry zatańczą poloneza na placu Ratuszowym. To znak, że wkrótce matury. Kto zatańczy, to na pewno zda egzamin Przyjdźcie jutro (31.01) na plac Ratuszowy w Jeleniej Górze, by pokazać, że wspieracie maturzystów i życzycie im powodzenia na egzaminie. Blisko 300 uczniów liceów i techników zatańczy poloneza. Ta tradycja ma w Jeleniej Górze już pięć lat.

📢 Rekordowa zbiórka na WOŚP w Jeleniej Górze. Zobacz ile zebrały dwa sztaby! To nie koniec liczenia! Dwa sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działające w Jeleniej Górze przeliczyły większość środków, jakie udało się zebrać w ramach 32. finału WOŚP. W stolic Karkonoszy padł rekord, ale to nie koniec, bowiem trwają jeszcze licytacje na Allegro. 📢 W Karpaczu trwają prace przy budowie torowiska. Czy do miasta pod Śnieżką dojedziemy pociągiem jeszcze przed tegoroczną Wielkanocą? Powrót kolei pod Śnieżkę jest na ostatniej prostej. Trwają prace przy budowie torowiska w Karpaczu i jest szansa, że po 24 latach znowu pojedziemy z Jeleniej Góry pociągiem na wycieczki w Karkonosze. Kiedy to nastąpi? 📢 Wyciek gazu szybko zlokalizowano. Mieszkańcy ulicy Wyspiańskiego w Jeleniej Górze w domach byli przed północą Szybko udało się wczoraj (28.01) ustalić, gdzie wycieka gaz przy ulicy Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Pracownicy gazowni załatali rury i mieszkańcy jeszcze przed północą mogli wrócić do domów. Ewakuowano około 90 osób, gdy o godz. 18.00 okazało się, w mieszkaniach i na ulicy wyczuwalny jest zapach gazu.

