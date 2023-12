Prasówka tygodniowa z 3.12.2023 w Jeleniej Górze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 grudnia), doszło we Wrocławiu do dramatycznych scen. Dwaj policjanci zostali postrzeleni w głowę przez napastnika. Sytuacja była na tyle fatalna, że wrocławianie dostali ostrzeżenia RCB. Już wcześniej miał grozić policjantom. Filmy publikował w sieci.

Trwa rozbiórka dawnej piekarni pomiędzy ulicą Pijarską a Mostową w Jeleniej Górze. Przez kilkanaście lat obiekt straszył swym wyglądem i był zasłaniany reklamami, co wcale uroku nie dodawało. Urząd Miasta przejął budynek i postanowił go wyburzyć, ale nie w całości...

Na kilka dni przed oficjalnym startem reaktywacji linii kolejowej do Świeradowa-Zdroju, Koleje Dolnośląskie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zapraszają na przejazd promocyjny, który odbędzie się 7 grudnia 2023 r. Przypominamy, 10 grudnia br. po 27 latach powrócą regularne kursy kolejowe do miasteczka pod Stogiem Izerskim.

Dramatyczny wypadek we Wrocławiu. We wtorek wieczorem osobowe BMW z dwiema osobami spadło z wysokiego nabrzeża do rzeki Odry we Wrocławiu. Samochód natychmiast zatonął w lodowatej, głębokiej wodzie. Młodzi ludzie wcześniej "driftowali" na lodzie. Zabawa mogła skończyć się tragedią.

Nie przeszkadzały im zaspy śniegu, mróz i wiatr. Razem doszli na Śnieżkę i tam pan Grzegorz oświadczył się pani Monice. Wrzucili zdjęcia za FB i internauci pospieszyli z gratulacjami. Czy narzeczeni mogą wziąć ślub na Śnieżce?

Od kilku dni w Kotlinie Jeleniogórskiej pada śnieg. W Karkonoszach, Górach Izerskich, Rudawach Janowickich i Górach Kaczawskich - otaczających Jelenią Górę i miejscowości powiatu karkonoskiego, sypie śnieg. W mieście i na drogach, piesi oraz kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.